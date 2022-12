Rieserinnen und Rieser freuen sich über Geschenke, die man nicht kaufen kann

Die RN-Redaktion hatte eine Idee für einen Artikel in der Weihnachtsausgabe. Was dabei herausgekommen ist, zeigt auf, was den Menschen wirklich wichtig ist.

Als es in der Redaktion in diesen Tagen um Ideen für die Weihnachtsausgabe ging, da hatte jemand den Einfall, die Rieserinnen und Rieser nach ihrem schönsten Geschenk zu befragen. Als Antworten erwarteten wir eigentlich ein Buch, Schmuck, ein Spielzeug oder vielleicht ein besonderes Utensil für das Hobby – eben die Dinge, die wir selbst in den vergangenen Tagen so für unsere Liebsten gekauft hatten. Doch die Rieserinnen und Rieser haben uns eine willkommene Lektion erteilt.

Materielles, in Schachteln verpackt und mit Schleifen verziert? Die überwiegende Mehrheit der Befragten schüttelte da den Kopf. Solche Geschenke kamen den Interviewpartnern nicht einmal in den Sinn. Nein, wirklich wichtig sind ihnen andere Dinge. Sie haben – so viel sei an dieser Stelle vorweggenommen – unter anderem geantwortet: Frieden, Zeit mit der Familie. Dinge, die man sich nur wünschen, aber nicht kaufen kann, zu denen man nur im Kleinen, aber nicht im Großen beitragen kann.

Vielleicht liegt an diesem Heiligabend etwas unter Ihrem Weihnachtsbaum, mit dem Sie gar nichts anfangen können. Ich erinnere mich da an eine Fellmütze mit Ohrenklappen, die in unserer Familie einmal für viel Heiterkeit gesorgt hat. Grämen Sie sich bitte auf keinen Fall – sondern freuen Sie sich, dass es die Menschen um Sie herum gibt, die mit Ihnen gemeinsam lachen. Die mit Ihnen an diesem Abend Zeit verbringen, selbst, wenn nicht immer alles glattläuft.

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen von Herzen schöne, friedvolle Weihnachtstage.

