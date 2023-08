Nördlingen

vor 17 Min.

Gesperrter Marktplatz: So geht es Anwohnern entlang der Umleitung

Plus Der Nördlinger Marktplatz ist von der Baldinger Straße aus seit Ende Juli für Autofahrer dicht. Für Anwohner in Herren- und Luckengasse bedeutet das mehr Verkehr.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Der Blick ist suchend, ungläubig, der Kopf geneigt, nah dran an der Windschutzscheibe: Ganz langsam fährt eine Frau mit Don-Kennzeichen die Herrengasse entlang, schaut in die Luckengasse und ihr Blick scheint zu fragen: „Muss ich wirklich hier reinfahren?“ Die Frau ist nicht überzeugt, fährt die Herrengasse weiter entlang – doch vor der Baustelle ist Schluss. Also wendet die Fahrerin und fragt schließlich einen Mann, der mit seinem Hund Gassi geht: „Darf ich hier reinfahren?“ Sie darf. Es ist die neue Route ins Zentrum, seitdem der Zugang zum Marktplatz an der Baldinger Straße gesperrt ist. Jetzt müssen Anlieger über die Herren-, Lucken- und Polizeigasse zum Marktplatz fahren. Doch was sagen die Bewohnerinnen und Bewohner, die an der neuen Verkehrsführung liegen, dazu?

An diesem Samstag besteht die Sperrung seit 20 Tagen. Anwohner Alfred Schwöd findet es nicht gut, dass nun der Verkehr durch diese Straßen fährt, denn einen anderen Weg gebe es nicht. „Die Luckengasse ist keine Autobahn.“ 61 Jahre alt ist er, er habe schon viele neue Verkehrsregeln mitgemacht, früher habe es etwa kaum Einbahnstraßen gegeben. Mit den neuen Regeln kann er sich nicht anfreunden. Unverständlich findet er auch, warum der Weg zwischen Rathaus und Hotel Sonne versperrt worden sei – so müssten Autofahrer ja zweimal an den Restaurantgästen des mexikanischen Restaurants vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen