Nördlingen

16:00 Uhr

Gesucht: Ein neuer Wohnmobilstellplatz für Nördlingen

Plus Der Platz an der Bahnlinie unweit der Kaiserwiese ist nicht attraktiv und dennoch oft ausgebucht. Doch ein neuer Stellplatz hängt auch von anderen Projekten ab.

Von Martina Bachmann

In der Pandemie hat so mancher, der sich zuvor eher am Frühstücksbüfett eines Viersternehotels labte, das Campen für sich entdeckt. Während sich die Puristen mit Zelt und dünner Isomatte begnügen, darf es für manch anderen ein bisschen mehr sein. Ein schickes Wohnmobil zum Beispiel, mit großem Bett, Klimaanlage, Mikrowelle und Garage für den Smart an Board. Nördlingen scheint bei Wohnmobilisten ein beliebtes Ziel zu sein, obwohl man ihnen nur einen Platz eingequetscht zwischen der Bahnlinie und einer viel befahrenen Straße gönnt. Doch es gibt schon Ideen, wie man Campern mehr bieten könnte.

Daniel Wizinger leitet bei der Stadtverwaltung Nördlingen die Bereiche Tourismus und Veranstaltungen, im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er: "Ich denke, wir hätten die Vielfalt an Einzelhandel nicht, wenn die Kaufkraft der Touristen nicht da wäre." Gerade diejenigen, die mit dem Wohnmobil unterwegs seien, seien eher zahlungskräftiger und würden im Schnitt auch mehr Geld ausgeben. Zudem sei der Wohnmobilmarkt ein echter Wachstumsmarkt. Würde man diesen Gästen einen größeren Platz anbieten, so Wizingers Schlussfolgerung, könnte man schnell und einfach neue Besucherinnen und Besucher nach Nördlingen locken.

