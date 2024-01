Nördlingen

11:46 Uhr

Getankt aber nicht bezahlt: Das überführt 32-Jährigen

Ein Autofahrer tankt am Samstag in Nördlingen in der Nürnberger Straße. Die Rechnung begleicht er aber nicht.

Ein 32-Jähriger Mann hat am Samstag in Nördlingen in der Nürnberger Straße getankt. Die Rechnung in Höhe von knapp 55 Euro bezahlte er aber nicht, berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr. Aufgrund der Videoaufzeichnung konnte der Beschuldigte ermittelt werden. (AZ)

