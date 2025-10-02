24 Hektar Platz für Unternehmen in Nördlingen

Mit der Erschließung des Industriegebietes „Steinerner Mann Ost“ an der B 466 in Richtung Oettingen hat Nördlingen bereits vor Jahren eine wichtige Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche Zukunft geschaffen. Am Montag wurde nun der inzwischen komplett erschlossene zweite Bauabschnitt mit einer Fläche von 24 Hektar offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zusammen mit Bauabschnitt I umfasst das Areal rund 50 Hektar.

Nach Angaben von Stadtkämmerer Bernhard Kugler wurden im zweiten Teil insgesamt elf Grundstücke mit einer Größenordnung von 24 Hektar innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren erworben. Er räumte ein, dass dies nicht immer einfach gewesen sei. In vielen Fällen habe es eines langen Atems und oftmals Geschicks bedurft, um an die Flächen zu kommen. Die hervorragende Bonität der Grundstücke sowie die Ortsnähe gepaart mit einer guten Verkehrsanbindung wären den Kaufbestrebungen der Stadt nicht gerade zuträglich gewesen, meinte Kugler. Soll heißen: Die Grundstücksbesitzer hätten gewusst, was sie verlangen können. Letzten Endes seien die Verhandlungen aber partnerschaftlich und auf Augenhöhe über die Bühne gegangen. Die Stadt habe ihrerseits adäquate Ersatzflächen bereitstellen können, sodass der Grunderwerb letztlich auch einvernehmlich erfolgt sei. Die Grundstücksgrößen variierten zwischen 2500 und 20.000 Quadratmetern. Die Nachfrage laufe sehr gut. Sieben Grundstücke seien bereits verkauft.

Neue Gewerbeflächen: Raum für zusätzliche Arbeitsplätze in Nördlingen

Oberbürgermeister David Wittner sagte, mit der Gewerbefläche schaffe die Stadt Raum für Wachstum, Innovation und zusätzliche Arbeitsplätze. Ein zweistelliger Millionenbetrag sei in das Projekt geflossen – 5,8 Millionen Euro für die Grundstücke, 3,7 Millionen für die Erschließung, 1,1 Millionen Euro für den Abwasserbereich sowie 300.000 Euro für die Trinkwasserversorgung. Für die digitale Erschließung sorge die Netcom-BW aus Ellwangen mit modernen Glasfaseranschlüssen, ohne die inzwischen die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr denkbar wäre. Eine nachhaltige Wärmeversorgung gewährleiste die in der Nachbarschaft angesiedelte Firma SEN Nördlingen, so Wittner.

Der OB nannte die Erschließung von Gewerbeflächen „keinen Selbstzweck“ der Kommune. Sie sei vielmehr eine der zentralen Aufgaben. Ohne eine starke Wirtschaft habe eine Stadt auch keine starken Finanzen, um ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können. Wittner dankte abschließend allen an dem Vorhaben beteiligten Firmen. Sein besonderer Dank galt Kämmerer Bernhard Kugler für dessen großes Engagement und Geschick beim Erwerb der Flächen.