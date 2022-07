Gewerkschaft fordert mehr Mindestlohn-Kontrollen durch den Zoll im Ries

Plus Der Zoll kontrolliert auch, ob Arbeitgeber den Mindestlohn zahlen. Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert: Der Zoll muss im Donau-Ries mehr Präsenz zeigen.

Die Aufgabe von Gewerkschaften ist es unter anderem, ein Auge darauf zu haben, dass in ihren jeweiligen Branchen die vereinbarten Mindestlöhne bezahlt werden. Für die Überprüfung sind sie zwar nicht unmittelbar zuständig - dies ist vielmehr Aufgabe des Zolls. Allerdings scheuen sie in der Regel nicht davor zurück, vermeintliche Missstände öffentlich zu machen, wie etwa Schwarzarbeit, worunter Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn fallen.