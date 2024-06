Gewissensbisse: Dieb gibt geklautes Fahrrad zurück

Zum Heimfahren stiehlt ein Mann ein Fahrrad vor dem Krankenhaus. Weil ihn das Gewissen einholt, verständig er die Polizei.

Ein 57-Jähriger hat Donnerstagnacht in Nördlingen ein Fahrrad, das er kurz zuvor entwendet hatte, an seinen Platz zurückgebracht. Laut Polizei entließ sich der Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag selbst aus dem Krankenhaus Nördlingen. Um nach Hause zu kommen, nahm er kurzerhand ein unversperrtes Fahrrad, welches vor dem Krankenhaus stand. Zu Hause angekommen, plagte ihn dann doch das schlechte Gewissen, ein fremdes Fahrrad benutzt zu haben und er teilte seine Missetat im Krankenhaus mit. Das Krankenhauspersonal verständigte daraufhin die Polizei, die das Fahrrad schließlich zurückbrachte. Auch wenn der 57-Jährige das Fahrrad letztlich zurückgab, beging er trotzdem eine Straftat des unbefugten Gebrauchs eines Fahrrades. (AZ)