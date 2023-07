Gibt es doch bald PV-Anlagen auf den Dächern der Altstadt in Nördlingen?

Plus Deutschland setzt auf regenerative Energieerzeugung. In der Nördlinger Altstadt ist Photovoltaik aber oft nicht erlaubt. Jetzt könnte Bewegung ins Thema kommen.

Photovoltaikanlagen in historischen Altstädten sind seit jeher ein heikles Thema – nicht zuletzt auch in Nördlingen. Zu sehr würden die Module die Dachlandschaften „verschandeln“, lautet ein häufig zitiertes Argument. Zwar bietet die Altstadtsatzung die Möglichkeit, diese Art der regenerativen Energieerzeugung innerhalb der Stadtmauer zu nutzen. Allerdings nur dann, wenn die Module vom Daniel, der Stadtmauer und der vorbeiführenden Straße nicht unmittelbar einsehbar sind. Diese recht strenge Regelung könnte sich jedoch bald ändern.

Im Rathaus warten die Verantwortlichen mit einer gewissen Spannung auf die bereits im Herbst des vergangenen Jahres vom Bayerischen Ministerrat beschlossene Novelle des Denkmalschutzgesetzes, die eine Lockerung der Bestimmungen vorsieht. Hauseigentümer sollen künftig bei Denkmälern einen Anspruch auf Photovoltaiknutzung bekommen. Die Staatsregierung will damit nach eigener Aussage dem Denkmalbereich eine Art Vorreiterrolle bei der energetischen Aufwertung von Bestandsbauten zumessen und damit Klimaschutz und Denkmalschutz „zusammenbringen“. Die Fraktionen im Nördlinger Stadtrat sind hinsichtlich einer möglichen Lockerung der Bestimmungen momentan jedoch noch recht zurückhaltend.