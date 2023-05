Glas einer Terrassentür in Löpsingen eingeschlagen

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen: Wer hat den Vorfall in der Ortsstraße beobachtet?

Ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro hat ein Unbekannter in Löpsingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montag gegen 2 Uhr in der Ortsstraße das Glas einer Terrassentüre eingeschlagen. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Die Polizei Nördlingen bittet jetzt um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)