Glasscheibe beworfen: Wer hat etwas gesehen?

Ein Schaden von rund 400 Euro entsteht, weil eine unbekannte Person etwas gegen eine Glasscheibe wirft. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Eine noch unbekannte Person hat Samstagnacht gegen 22.05 Uhr die Glasscheibe neben der Haupteingangstür der Rummelsberger Einrichtung am Eichendorffplatz beschädigt. Die Person warf nach Angaben der Polizei wohl einen nicht näher bekannten Gegenstand gegen die Scheibe, sodass das Glas teilweise zersplitterte. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Kurz vor der Tat seien jugendliche Stimmen in Tatortnähe wahrgenommen worden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)