Glasscheibe einer Haustür in der Baldinger Straße eingeschlagen

In der Baldinger Straße in Nördlingen hat ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe einer Haustüre eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr zugetragen haben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)