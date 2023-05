Nördlingen

Glasscheibe von unbekannter Person beschädigt

Am Freitagabend beschädigt eine unbekannte männliche Person eine Glasscheibe, die in einer Haustüre eines Gebäudes "An der Reimlinger Mauer" eingebracht war.

Die eingebrachte Glasscheibe einer Haustüre hat am Freitagabend eine männliche Person "An der Reimlinger Mauer" beschädigt. Nach der Sachbeschädigung entfernte sich die Person unerkannt vom Tatort, heißt es im Polizeibericht. Unter der Telefonnummer 09081/29560 nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen Hinweise entgegen. (AZ)

