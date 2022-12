Nördlingen

Glühweinstand am Nördlinger Marktplatz angefahren

In Nördlingen wird am Montagvormittag ein Glühweinstand am Marktplatz angefahren.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Montagvormittag am Marktplatz in Nördlingen einen Glühweinstand mit einem Auto touchiert. Dabei wurde nach Angaben der Polizei die Holzverkleidung beschädigt, es entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

