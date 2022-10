Go-Ahead fährt öfter von Nördlingen nach München

CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange freut sich über die neuen Verbindungen ab dem 11. Dezember.

CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange begrüßt die Direktverbindungen und die damit einhergehende Taktverstärkung im Regionalverkehr im neuen Fahrplan auf der Strecke Nördlingen - München. Das teilt er in einer Pressemitteilung mit. Lange: "Es freut mich sehr, dass sich Go-Ahead als neuer Betreiber und die BEG darauf verständigt haben, die Direktverbindungen zwischen Nördlingen und München auszuweiten und dies mit dem Fahrplanwechsel nun auch umgesetzt wird. Ein Quantensprung für die Region Nordschwaben! Für mich ist toll zu sehen, dass sich die zahlreichen persönlichen Gespräche mit den relevanten Akteuren in den letzten Jahren so auszahlen."

Ab dem 11. Dezember wechselt auf der Strecke der Betreiber: In Zukunft wird nicht mehr der Fugger-Express der DB Regio eingesetzt, sondern die Züge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead. Dann könnten Bürger wochentags bis zu neunmal am Tag von Nördlingen nach München und bis zu achtmal am Tag von München nach Nördlingen ohne Umstieg fahren, so die Pressemitteilung von Lange. Und der letzte Zug zurück aus München nach Nördlingen fahre sogar erst um 22 Uhr. "Im morgendlichen Berufsverkehr fahren die Züge nun sogar stündlich bzw. eineinhalbstündig nach München. Das bringt Flexibilität für die Bürger und stärkt die Anschlussfähigkeit der gesamten Region. Ich hoffe sehr, dass die Abläufe vor Ort reibungslos funktionieren. Hierfür muss auch die Vertaktung zwischen Nah- und Fernverkehr stimmen."

Den Express-Verbindungen auf der Strecke Nördlingen - München war eine "Task Force" zur verbesserten Schienenanbindung in Nordschwaben vorausgegangen. Diese wurde bereits 2016 eingesetzt, nachdem der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Dr. Rüdiger Grube, auf Einladung von Lange in Nördlingen zu Besuch war. Die Fernverkehrsverbindungen am Bahnhof Donauwörth bleiben mit dem neuen Fahrplan im Wesentlichen unverändert. (pm)