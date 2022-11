Go-Ahead: Züge eines anderen Unternehmens könnten auf der Riesbahn einspringen

Plus Go-Ahead Bayern will mithilfe anderer Eisenbahnunternehmen zumindest einen Zwei-Stunden-Takt auf der Riesbahn ermöglichen. Es gibt mehrere Angebote, auch aus Nördlingen.

Über Bayern und Baden-Württemberg liegt ein gewisser Optimismus. "Ich bin zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig eine Lösung für die Riesbahn finden", sagte Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange ( CSU) nach Gesprächen mit Go-Ahead und dem bayerischen Verkehrsministerium. Ein Sprecher von Go-Ahead selbst gibt an, die Angebote für Ersatzzüge seien vielversprechend. Wie berichtet, wollte das Eisenbahnunternehmen, das ab 11. Dezember die Riesbahn übernimmt, mit Schienenersatzverkehr starten, weil Lokführer fehlen. Auch im baden-württembergischen Verkehrsministerium begrüßt man die Pläne, dass nun doch Züge fahren sollen. Doch: Unterschrieben wurde nach Informationen unserer Redaktion noch nichts. Ein Blick Richtung Remsbahn verheißt außerdem nichts Gutes.