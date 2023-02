Goldburghauser Kegler verschenken den Sieg

Plus Die erste Mannschaft des SKV Goldburghausen verliert knapp – eigentlich musste nur noch ein Kegel getroffen werden. Nördlingens Erste holt einen Rückstand auf.

Durch einen Aussetzer verschenkte die erste Mannschaft den Auswärtssieg in Gerlenhofen. Am Ende musste man sich mit einem Unentschieden begnügen. Die Zweite gewann ihr Heimspiel gegen Nördlingen. Deren erstes Team siegt gegen Ichenhausen.