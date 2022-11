Nördlingen

Auf dem Nördlinger Friedhof soll ein Gräberfeld für Sternenkinder entstehen

Plus Auf dem Nördlinger Friedhof wird der Bereich für Kinder umgestaltet. Um junge Eltern zu entlasten, soll das Projekt mit Spenden finanziert werden.

Von Verena Mörzl

Die Hoffnungen, die mit dem neuen Leben verbunden waren, sind zerstört. Die Trauer, so formuliert es Nördlingens Pfarrer Martin Reuter, kann sich dann wie ein dunkler Schleier über das Leben betroffener Personen legen. Die Rede ist davon, ein Kind zu verlieren. Geschieht das vor der Geburt, so hat sich der Begriff Sternenkinder etabliert. In Nördlingen war es bislang nicht möglich, Sternenkinder zur Ruhe zu betten. Doch das soll sich ändern. Auf dem Emmeramsberg soll ein Gräberfeld entstehen. Denn was nicht bekannt ist: Allein am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen sind pro Jahr rund 100 Elternpaare von solch einem Todesfall betroffen.

