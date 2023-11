Graffiti an Schaltkasten am Hohen Weg in Nördlingen gesprüht

Eine Schmiererei am Hohen Weg wurde am Mittwoch festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat.

Eine bislang unbekannte Person hat durch Graffiti an einem Schaltkasten einen Sachschaden am Hohen Weg in Nörldlingen verursacht. Die Schmierereien wurden nach Angaben der Polizei am Mittwoch entdeckt. Der Täter besprühte den Schaltkasten mit türkiser Farbe und verursachte dadurch einen Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat und dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)