Graffiti im Wemdinger Viertel: Polizei bittet um Hinweise

Im Wemdinger Viertel wurden zuletzt Schriftzüge an verschiedene Gebäude gemalt. Die Nördlinger Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen.

Eine bislang unbekannte Person hat in den vergangenen Wochen im Wemdinger Viertel mit einem Edding verschiedene Gebäude und Gebäudeteile mit dem Schriftzug „OLIGARCH_867“ beschmiert, wie die Polizei berichtet. Hierbei entstanden an den jeweiligen Objekten Sachschäden in Höhe von etwa 300. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)