Nördlingen

vor 33 Min.

Graffiti in der Wemdinger Unterführung in Nördlingen

Nach Schmierereien in der Wemdinger Unterführung sucht die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Die Polizei bitte um Hinweise zu Schmierereien an einer Tür in der Wemdinger Unterführung in Nördlingen. Der Täter ist bislang unbekannt.

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag eine Tür in der Unterführung in der Wemdinger Straße mit Graffiti beschmiert. Hierdurch entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

