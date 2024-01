Graffiti und Vandalismus: Nördlinger Polizei meldet mehrere Beschädigungen

Ein Gartentor in Nördlingen wurde eingetreten, mehrere Zugwaggons besprüht, und in Möttingen zerkratzten Unbekannte zwei Briefkästen. Die Polizei ermittelt.

Ein Holzgartentor ist in Nördlingen eingetreten worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Tor im Zeitraum zwischen dem 29. Dezember und dem 3. Januar in der Farbgasse von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Außerdem sind zwei abgestellte Zugwaggons in Nördlingen mit Graffiti besprüht worden. Laut Polizeibericht wurden die Waggons im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 3. Januar beschmiert. Die Waggons waren im Gleisbereich des alten Stellwerks abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Unbekannte beschädigen in Möttingen zwei Briefkästen

Die Briefkästen von zwei Häusern sind in Möttingen zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die zwei Briefkästen in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Täterhinweise zu den drei Fällen nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)