Graffiti verursachen in Nördlingen Sachschaden in Höhe von 1450 Euro

Unter anderem in der Wemdinger Unterführung und auf der Höhnbrücke hinterlassen unbekannte Täter Schmierereien. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Laut Polizeibericht hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Orte im gesamten Stadtgebiet Nördlingen mit schwarzer Farbe besprüht. Mitarbeiter der Stadt Nördlingen stellten mehrere Graffiti in der Zeit vom 16. bis 27. Februar fest. Die Polizei Nördlingen bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Täter oder der Tatzeit. Bisher bekannt ist, dass der Täter die Wemdinger Unterführung, eine Mauer am Karl-Schlierf-Platz, die Höhnbrücke, eine Mauer im Löpsinger Graben und die Unterführung am Reimlinger Tor beschmiert hat. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1450 Euro. (AZ)

