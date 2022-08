Nördlingen

09:12 Uhr

Graues Fahrrad vor Fitnessstudio in Nördlingen gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend zwischen 20.20 und 21.25 Uhr in Nördlingen ein Fahrrad gestohlen. Das graue Mountainbike der Marke Giant stand zu dieser Zeit nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradabstellplatz eines Fitnessstudios in der Würzburger Straße. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

