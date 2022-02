So geht es mit dem Grillplatz für die Nördlinger Jugend weiter

Plus Die Jugendlichen in Nördlingen wollen einen eigenen Grillplatz. Doch stattdessen hat die Stadt eine andere Lösung herausgearbeitet. Wie die aussieht.

Ein eigener Platz für Jugendliche in Nördlingen gestaltet sich weiterhin schwierig. Das Juze ist vielleicht nicht jedermanns Sache, und so haben Jugendliche nur begrenzte Möglichkeiten, sich mal einfach mit ihren Freunden zu treffen. Doch auch der Traum von einem eigenen Grillplatz, wie er seit längerem im Raum steht, wird erst einmal nicht verwirklicht.