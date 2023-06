Nördlingen

26.06.2023

Großbaustelle seit Februar: Wie laufen die Arbeiten am Gerd-Müller-Platz?

Plus Mit der Baustelle am Gerd-Müller-Platz ist eine wichtige Verkehrsachse Nördlingens gekappt. Händlerinnen haben Probleme, die Polizei prüft Anwohnerbeschwerden.

Von Jan-Luc Treumann

Ruhig sieht es am Montagvormittag auf der Baustelle aus, die Sonne prallt vom Himmel. Oben ziehen zwei Störche ihre Kreise, unten hieven Arbeiter ein Gerät mit einem Bagger an eine andere Stelle. Ende Februar wurde der Platz für den Verkehr gesperrt, seitdem können dort nur noch Fußgänger vorbeilaufen, abgesehen von so manchem Radfahrer, der sich am Rand vorbeischlängelt. War die Verwirrung am ersten Tag noch groß, haben sich die Menschen mittlerweile an die Baustelle mitten in der Stadt gewöhnt. Wie laufen die Arbeiten, kann der Zeitplan eingehalten werden?

Michael Bauhammer, Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Nördlingen, sagt: "Im Moment läuft es ganz gut. Wir sind fertig mit dem Kanal, die Wasserversorgung ist komplett abgeschlossen, die Gasversorgung ist erneuert." Auch wenn es ruhig aussehe, werde gearbeitet: Aktuell verlege die Telekom Glasfaserkabel und es würden die Arbeiten für den Straßenbau vorbereitet. "In zwei, drei Wochen geht es los mit den Pflasterarbeiten, also Randeinfassungen und Pflaster auf dem Gehweg."

