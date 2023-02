Große Solarfelder rund um Nördlingen sind jetzt möglich

Plus Jetzt können auch Freiflächen-PV-Anlagen auf Nördlinger Flur errichtet werden. Die Stadt erlässt einen Kriterienkatalog – ein Punkt wird denkbar knapp entschieden.

Bislang hatte sich der Nördlinger Stadtrat gegen Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgesprochen, doch zuletzt diskutierten die Kommunalpolitiker das Thema schon einmal. Nun machte die Stadt den Weg für solche Anlagen frei – erließ aber einen ausführlichen Kriterienkatalog. Diesen stellte Oberbürgermeister David Wittner vor.