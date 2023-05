Großes Konzert mit Quadro Nuevo und Harmonic Brass in Nördlingen

Das Nördlinger Kulturforum feiert 2023 ein rundes Jubiläum. Gefeiert wird am 20. Mai im Ochsenzwinger.

Das Nördlinger Kulturforum kann dieses Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Das muss natürlich gefeiert werden. Und das geht am besten mit einem außergewöhnlichen Konzert. In Zusammenarbeit mit der Stadt Nördlingen ist es gelungen die beiden Ensembles Quadro Nuevo und Harmonic Brass zu einem „Concerto Grande“ am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr in den Ochsenzwinger nach Nördlingen zu holen.

Großes Konzert am 20. Mai im Ochsenzwinger

Die Weltmusikgruppe Quadro Nuevo und das furiose Bläser-Quintett Harmonic Brass verbinden sich dabei zu einem abenteuerlichen Orchester und stellen ein einmaliges Hörerlebnis vor. Wilde Balkan-Feger, ein zackiger Säbeltanz, betörende Arabesken, der Bolero von Ravel gehören genauso zum Programm wie heroische Melodien, die den Hörer in längst verklungene Welten entführen. So erklingen atemberaubende Rhythmus-Hymnen, die von wehenden Turbanen und fliegenden Teppichen erzählen. Ein verwegener Ritt zum sagenumwobenen Ende des Regenbogens.

Quadro Nuevo tourt seit 1996 durch die Länder der Welt und gab über 2700 Konzerte. Unter anderem auch in Nördlingen. Das Weltmusik-Quartett hat seine ganz eigene Sprache der Tonpoesie entwickelt und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Das Bläser-Quintett Harmonic Brass steht seit 1991 für großen, eleganten Blechbläserklang rund um den Globus, und gehört mit seiner glamourös-virtuosen Art zu den besten der Welt. Karten im Vorverkauf sind in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich. (ce)

