Nördlingen

vor 17 Min.

Großmeister des Schüttelreims: Bert Uschner

Im Ries-Theater fand am Wochenende ein Poerty Slam statt. Unser Bild zeigt: (hinten von links) Daniel Wiedmann, Lotta Emilia, Toni, Laura Hybner; (Mitte von links) Sonja Hingmann, Henry Kruse (Finalist), Helmut Knoblich (Finalist), Bert Uschner (Sieger) und (vorne) Moderator Jens Hoffmann, Zeichnerin Steffi Philipp.

Plus Im Nördlinger Ries-Theater messen sich die Kandidaten beim Poetry Slam. Als Sieger kürt das Publikum einen Schnellsprecher, der zuvor fast ausgeschieden wäre.

Von Anton Kutscherauer

Vier Jahre ist es nunmehr her, seit zum ersten Mal ein Poetry Slam im Ries stattfand. Inzwischen hat sich dieses Literatur-Format etabliert und eine beachtliche Fangemeinde hinter sich versammelt. So war das Nördlinger Ries-Theater schon seit zwei Wochen bis auf den letzten Platz ausverkauft, wo am Samstag die erste von mehreren geplanten Veranstaltungen dieses Jahres stattfand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

