Die Grünen im Landkreis Donau-Ries nominieren Lettenbauer und Riedelsheimer

Plus Eva Lettenbauer ist nun auch offiziell Direktkandidatin der Grünen für die Landtagswahl. Sie hofft auf einen Spitzenplatz auf der Liste und will mitregieren.

Die Grünen im Landkreis Donau-Ries setzen bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommenden Jahr erneut auf die amtierende Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer und Bezirksrat Albert Riedelsheimer als Direktkandidaten. Bei einer Delegiertenversammlung im Crater-Café in Nördlingen wurden beide einstimmig nominiert. Lettenbauer, die auch bayerische Landesvorsitzende ihrer Partei ist, zog eine positive Bilanz ihrer bisherigen Abgeordnetentätigkeit. Als Mitglied im Sozialausschuss des Landtages habe sie zahlreiche Initiativen gestartet und im Plenum eine Reihe von Reden zu sozialpolitischen Themen gehalten.