Grünen-Fraktionschef im Ries: "Wir müssen das Ruder jetzt herumreißen"

Plus Ludwig Hartmann (Grüne) spricht über die Schere zwischen Stadt und Land im Ries und sagt, dass die aktuelle Regierung in Bayern für die Energiewende nicht bereit sei.

Von Nicolas Friese

Farblich scheint alles für den Besuch von Ludwig Hartmann in Nördlingen abgestimmt zu sein: Am spätsommerlichen Donnerstagabend blühen die Bäume rund um das Nördlinger Kulturzentrum "Ochsenzwinger" in einem markanten Grün. Drinnen stehen grüne Plakate; auf Stehtischen liegen grüne Bierdeckel und Deko-Windräder, ebenfalls in Grün. Doch nicht alles ist im grünen Bereich: Der Fraktionsvorsitzende berichtet, dass ihm ein Thema derzeit den Schlaf raubt.

Albert Riedelsheimer berichtet aus dem Bezirksrat

Den offiziellen Teil der Veranstaltung eröffnet die Kreisvorsitzende der Grünen im Donau-Ries, Elisa Pfaff, mit den Worten: "Zum Glück gibt es in Bayern Leute, die wissen, wie man faire und soziale Politik macht - zum Glück sind solche Leute heute Abend hier." Einen besonderen Dank spricht sie auch an die Polizei aus, die mit verstärktem Aufgebot präsent ist. Dazu später mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

