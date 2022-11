Nördlingen

10:52 Uhr

Grünes Mountainbike am Brettermarkt in Nördlingen gestohlen

Am Brettermarkt in Nördlingen wird am vergangenen Wochenende ein grünes Fahrrad gestohlen.

In der Nacht auf Sonntag wird in Nördlingen ein Fahrrad gestohlen, das an einen Bauzaun gekettet ist. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1 Uhr in Nördlingen ein Fahrrad gestohlen. Das grüne Mountainbike der Marke Conway war nach Angaben der Polizei an einen Bauzaun am Brettermarkt gekettet. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

