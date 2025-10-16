Nördlinger Schüler räumen beim bayerischen Geschichtswettbewerb ab

1973 haben Bundespräsident Gustav Heinemann und der Stifter Kurt Körber den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gegründet. Mit bislang knapp 163.000 Teilnehmenden und rund 38.800 Projekten ist er der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Die aktuelle Wettbewerbsrunde 2025 ist die erfolgreichste seit 30 Jahren: Mehr als 6700 Kinder und Jugendliche haben mit über 3000 Beiträgen am Geschichtswettbewerb teilgenommen. Aus dem Ries haben gleich mehrere Beiträge gewonnen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dazu aufgerufen, in der eigenen Familien- und Regionalgeschichte auf Spurensuche zu gehen. Die Landessiegerinnen und -sieger aus Bayern zum Thema “Bis hierhin und nicht weiter!? Grenzen in der Geschichte“ wurden jetzt im Bayerischen Landtag in München ausgezeichnet. Kulturministerin Anna Stolz betonte die große Bedeutung des Geschichtswettbewerbs, denn „er macht uns bewusst, dass Grenzen nicht nur trennen, sondern auch Begegnungen schaffen und Veränderungen ermöglichen“. In Bayern wurden 91 Beiträge von 573 Teilnehmenden eingereicht, zehn Landes-, zehn Förderpreise und ein Gruppenpreis sind das erfreuliche Ergebnis.

Grundschüler gewinnen mit Beitrag zur Hexenverfolgung in Nördlingen

Aus Nördlingen haben Landespreise gewonnen: die Grundschule Mitte, 4. Klasse, mit dem Thema „Hexenverfolgung in Nördlingen“. In ihrem Beitrag arbeiteten die Kinder die historischen Hintergründe der Hexenverfolgung heraus und stellten ihre Ergebnisse in einem Projektheft sowie in einem Film vor. Franziska Eßmann war mit einem Einzelbeitrag erfolgreich: „Eine Grenze? Viele Grenzen! Die Grenzen der Reichsstadt Nördlingen in Karten und Plänen“. Die Verfasserin begab sich auf die Suche nach den historischen Grenzen Nördlingens jenseits der 700 Jahre alten Stadtmauer. Dabei fand sie neben geografischen vor allem auch politische, rechtliche und wirtschaftliche Grenzen bis hin zum Reichsdeputationshauptschluss aus dem Jahre 1803.

Einen weiteren, durchaus originellen „Grenzerfahrungsbericht“ hat die 12. Klasse des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums ins Visier genommen und damit einen Förderpreis zugesprochen bekommen: „Bomber der Nation - Sprenger von Grenzen? Hadde aus Nearle“, in dem es selbstverständlich um den wahrscheinlich prominentesten Nördlinger an sich ging: Gerd Müller. Die 8. Klasse der Maria-Ward-Realschule in Wallerstein verdiente sich sogar eine Sonderauszeichnung für den „Besten Gruppenbeitrag in Bayern“ und konnte die Jury mit ihrem Beitrag „Unsichtbare religiöse Grenzen in unserer Region. Gestern und heute“ überzeugen. Und „verdienen“ durfte hier sogar wörtlich genommen werden: Der Preis der Wallersteiner Schüler ist mit 1000 Euro dotiert.

Laura Wesseler, die Programmleiterin des Geschichtswettbewerbes, schrieb in ihrer Würdigung aller Arbeiten: „Die eingereichten Arbeiten zeigen in beeindruckender Vielfalt, dass Grenzen weit mehr sind als geografische Linien. Dabei wirken sie nicht nur als Barrieren oder Hindernisse, sondern auch als Räume der Begegnung des Schutzes oder der Überwindung. Die Teilnehmenden haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielschichtig das Thema Grenzen ist und wie es sowohl die Geschichte geprägt hat, als auch die Gegenwart beeinflusst.“ Vier Gewinner aus dem Ries, ein beeindruckendes Ergebnis, das aber noch nicht das Ende sein muss: Alle ausgezeichneten Landessieger haben die Chance auf einen der 50 Bundespreise. Die fünf ersten Preise auf Bundesebene werden am 11. November von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin vergeben. (mit AZ)