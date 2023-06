Gruppe Jugendlicher gerät in Streit

Rund zehn Jugendliche sind vor einer Bar in Nördlingen in einen Streit geraten. Zu Straftaten kam es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht.

Etwa zehn Jugendliche sind am Samstagmorgen vor einer Bar in der Nördlinger Innenstadt in einen Streit geraten.

Die eintreffende Streifenbesatzung konnte die Streitigkeiten zwischen den Jugendlichen schlichten.

Dem Polizeibericht zufolge kam es nach ersten Erkenntnissen zu keinen Straftaten. Eine Vielzahl der Beteiligten stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. (AZ)