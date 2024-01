Guggamusik in Kirche und Kinderball: Pfarrer belebt den Fasching wieder

Nördlingens Stadtpfarrer Benjamin Beck war gerne auf dem Blaulichtball – doch der fällt heuer aus. Was Kirche und Kolpingsfamilie stattdessen Närrisches bieten.

Wer dem Fasching etwas abgewinnen kann, der wird innerhalb Nördlingens Stadtmauern schwer enttäuscht. Während in den närrischen Hochburgen der wilde Weiberfasching gefeiert wird, steht in der Großen Kreisstadt am 8. Februar eine Sitzung des Stadtrates auf dem Programm. Selbst die einzige kleine närrische Insel, der Blaulichtball, wurde heuer auf Eis gelegt. Doch zumindest ein bisschen will der katholische Stadtpfarrer Benjamin Beck Abhilfe schaffen, denn er ist sich sicher: "In Nördlingen gibt es viel mehr Faschingsbegeisterte, als man denkt."

Beck selbst gehört auch zu dieser Gruppe. Gerne sei er immer auf den Blaulichtball gegangen, sagt der Stadtpfarrer - nur beim Kostüm, da tue er sich immer schwer. Beck findet es sehr schade, dass es heuer keinen Ball im Stadtsaal Klösterle gibt. Und so holt er den Fasching in die Stadtpfarrkirche Sankt Salvator: Dort findet am Samstag, 13. Januar, um 18 Uhr eine Narrenmesse statt. Wer möchte, könne gerne verkleidet kommen, sagt Beck - ein Muss sei das aber keinesfalls. Laut könnte es an diesem Tag im Gotteshaus werden, denn die Alm Gugga-Musikerinnen und Musiker aus Mönchsdeggingen werden die Narrenmesse begleiten. An seiner Predigt feile er noch, meint Beck - vielleicht werde sie ja sogar in Reimform gelingen.

Fasching 2024: Kolpingsfamilie organisiert Kinderball in Nördlingen

Für die Kindergartenkinder organisiert die Kolpingsfamilie einen Ball. Er findet am Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr im Pfarrzentrum St. Salvator statt. Vorsitzender der Kolpingsfamilie ist Paul W. Ritter. Die Institution feiere heuer ihr 150-jähriges Bestehen, sagt er. Das Bestreben der Aktiven ist es, diese Geschichte weiterzuführen. Man wolle mit jungen Familien in Kontakt kommen, sagt Ritter - zum Beispiel beim Kinderfasching. Den dürfen die Buben und Mädchen gerne mit ihren Eltern oder Großeltern besuchen, bei den Großen bleibt dann auch die Aufsichtspflicht.

Rund 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Kolpingsfamilie werden an diesem Tag im Einsatz sein. DJ Franz werde für die richtige Musik sorgen, sagt Ritter. Die kleinen und großen Besucher können sich auf Überraschungen freuen. Eine verrät Stadtpfarrer Beck bereits im Vorfeld: Die Kindergruppe der Baldonia wird auftreten. Eintritt kostet der Faschingsspaß übrigens nicht und auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

108 Bilder Großes Guggamusik-Spektakel in Donauwörth bis in die Nacht Foto: Josef Heckl

Einen Ball für die erwachsenen Närrinnen und Narren, so wie einst in den 90er Jahren, plane die Kolpingsfamilie zumindest aktuell nicht, sagt Ritter. Und auch der große Second-Hand-Faschingskleidermarkt in Sankt Salvator stehe turnusgemäß erst wieder im Januar 2025 auf dem Programm. Bleibt den faschingsbegeisterten Kernstädtern nur noch, auf die Ortsteile auszuweichen. Denn da gebe es durchaus die ein oder andere närrische Veranstaltung, meint Stadtpfarrer Beck.