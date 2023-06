Gullideckel aus Straße in Nördlingen entfernt

In Nördlingen fehlt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Gullideckel in einer Straße. Er taucht wieder auf, aber den Verursacher sucht jetzt die Polizei.

Einen Gullideckel im Nördlinger Bleichgraben hat eine bislang unbekannte Person am Wochenende ausgehebelt. Er oder sie machte sich in der Zeit zwischen 20 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag am Deckel zu schaffen. Durch die dabei entstandene Öffnung auf der Straße habe sich zum Glück niemand verletzt, so die Nördlinger Polizei, es sei auch zu keinem Sachschaden gekommen. Später sei der Gullideckel in der näheren Umgebung wiedergefunden und eingesetzt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der Person, die den Gullideckel entfernt hat, und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)