Markus Wagner und Steffen Brenner vom TSV Nördlingen verteidigen ihren Titel

Nördlinger Läufer nehmen am 35. Altmühlseelauf teil und werden im Staffellauf Erste – wie schon 2019.

Zwei Läufer des TSV Nördlingen haben beim Altmühlseelauf in der Staffel den ersten Platz errungen und damit ihren 2019 gewonnenen Titel verteidigt.

Der Altmühlseelauf ist seit 1986 eine beliebte Laufveranstaltung im Fränkischen Seenland mit einem Halbmarathon (auch als Staffellauf), Jedermannslauf über 7,4 Kilometer, Bambini- und Schülerlauf. Der Sportverein Unterwurmbach organisierte mittlerweile zum 35. Mal diese weithin bekannte Sportveranstaltung. Bei besten Laufbedingungen, 20 Grad, bewölktem Himmel und leichter Windbrise wurden die 193 Finisher des Halbmarathons um 18 Uhr am Startplatz vor dem Sportgelände des SV Unterwurmbach auf die Strecke geschickt.

Zwei Nördlinger gewinnen den Staffellauf am Altmühlsee

Der Streckenverlauf führte zum Altmühlsee, der ganz umrundet werden musste, mit einem kurzen Abstecher nach Mörsach, bevor es zurück zum Sportgelände nach Unterwurmbach ging.

Schnellster Läufer beim Halbmarathon war Kay-Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall in 1:12:45 Stunden, erste Frau war Annika Müller von der TV 1848 Schwabach in 1:28:23 Stunden.

Markus Wagner und Steffen Brenner vom TSV Nördlingen gewannen souverän den Staffellauf in einer Zeit von 1:26:00 Stunden. Den Jedermannslauf mit 54 Finishern gewann Jonas Wechsler von der TSG 08 Roth in 26:25 Minuten. Schnellste Frau war Gesine Ebert in 34:30 Minuten. Weitere Ergebnisse unter: https://www.altmuehlseelauf.de/ergebnisse.