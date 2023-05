Nördlingen

vor 37 Min.

Gute-Laune-Theater und Tiefgang mit "Willkommen bei den Hartmanns" in Nördlingen

Plus Das Tourneetheater Thespiskarren erntet im Klösterle viel Applaus für „Willkommen bei den Hartmanns“. Es geht um eine Familie, bei der ein Flüchtling einzieht.

Von Anton Kutscherauer Artikel anhören Shape

Im Zuge der ersten Flüchtlingskrise hat Simon Verhoeven im Jahr 2016 mit „Willkommen bei den Hartmanns“ einen Film gedreht, der ihm reichlich Lob von allen Seiten und kommerziellen Erfolg an den Kinokassen einbrachte. Das Tourneetheater Thespiskarren hat von der Komödie nun eine Bühnenfassung produziert, die im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Nördlingen im Klösterle zur Aufführung kam.

Bühnenfassung des Kinoerfolgs "Willkommen bei den Hartmanns"

Darin geht es um eine nicht ungewöhnliche Konstellation in einer gut situierten Familie. Nach ihrer Pensionierung fühlt sich die ehemalige Lehrerin Angelika (Antje Lewald) nicht ausgelastet. Ihre Ehe mit dem Chefarzt Richard (Steffen Gräbner) ist weitgehend in Routine erstarrt. Die Kinder sind zwar erwachsen, sorgen jedoch immer noch für Probleme: Sohn Philipp (Marc-Andree Bartelt), ein in Scheidung lebender Workaholic, ist vorwiegend im Ausland unterwegs, statt sich um seinen pubertierenden Sohn zu kümmern. Tochter Sophie (Caroline Klütsch) wiederum hat nach einer Vielzahl an abgebrochenen Studienversuchen und Beziehungen ihren Weg noch immer nicht gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen