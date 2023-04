Nördlingen

Gute Nachrichten für Nördlinger Kindergarten-Eltern: Gebühren steigen nicht - vorerst

Wer sein Kind in Nördlingen betreuen lässt, hat in diesem Jahr keine Erhöhung der Gebühren zu befürchten.

Plus Die Kindergarten-Gebühren in Nördlingen werden doch nicht angehoben. Das liegt an einem Hilfsprogramm des Freistaates, das aber nur für bestimmte Einrichtungen gilt.

Das sind gute Nachrichten für alle Eltern von kleinen Kindern: Die Kita- und Hortgebühren in Nördlingen steigen in diesem Jahr doch nicht an. Das wurde in der vergangenen Sitzung des Stadtrates bekannt gegeben und gilt sowohl für die städtischen Kitas als auch für die von kirchlichen und freien Trägern. Wer sein Kind im September für fünf bis sechs Stunden in den Regelkindergarten schickt, zahlt dafür auch weiterhin 140 Euro. Angedacht war eine Erhöhung ab dem 1. September auf 161 Euro.

Kita-Härtefallhilfe 2023: Nördlinger Eltern profitieren davon

Viele Eltern müssen nicht einmal die 140 Euro zahlen, weil sie einen Zuschuss vom Freistaat in Höhe von 100 Euro bekommen, der dann direkt abgezogen wird. Im Beispiel würde der Beitrag, den die Eltern am Ende überweisen, nur noch 40 Euro hoch sein. Dass die Gebührenerhöhung nicht kommt, liegt an der sogenannten „Kita-Härtefallhilfe 2023“, die der Freistaat Bayern gewährt. Wie diese Hilfe funktioniert, erklärt der Leiter des Liegenschaftsamtes des Nördlinger Rathauses, Karl Stempfle: Ein Kindergarten finanziert sich unter anderem durch einen sogenannten Basiswert, den der Freistaat zahlt. Der wiederum wird jedes Jahr angepasst und soll eigentlich die Inflation widerspiegeln. Weil Energiepreise und Inflation in den vergangenen Monaten so stark angestiegen sind, erhöhe der Freistaat diesen Wert um drei Prozent, so Stempfle – aber nur, wenn die Elternbeiträge nicht gleichzeitig steigen.

