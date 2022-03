Händlerin über fallende Maskenpflicht: "Ganz wohl fühlt man sich nicht"

Plus Ohne Maske einkaufen gehen – das ist ab kommender Woche möglich. Die Nördlinger Einzelhändler sehen das zwiespältig, denn sie stecken in einer Zwickmühle.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei und doch fällt ab Montag mit der Maske der sichtbarste Schutz weg – zumindest theoretisch. Ab dann greifen in Bayern die neuesten Infektionsschutzregeln und die verpflichten Masken nur noch in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen. Einkaufen geht künftig ohne Maske, doch die Nördlinger Händler jubeln darüber nicht. Denn sie stehen damit vor einem Problem.