Häuser in Nördlingen mit Eiern und Ketchup beschmiert

Unbekannte haben vier Gebäude in der Nördlinger Altstadt beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wieder sind Gebäude an der Reimlinger Mauer in Nördlingen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, beschmierten Unbekannte die vier Häuser mit Ketchup und Eiern. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)