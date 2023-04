Häuser mit Ketchup und Roter Bete beschmiert

Wieder sind Gebäude an der Reimlinger Mauer das Ziel von Vandalismus. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag erneut drei Gebäude in der Straße „An der Reimlinger Mauer“ beschädigt. Die Hausfassaden wurden laut Polizeibericht mit Ketchup und Roter Bete beschmiert, wobei ein Gesamtschaden von rund 900 Euro entstand. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)