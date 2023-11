Hakenkreuze auf Auto in Nördlingen gemalt

Unbekannte malen in Nördlingen mehrere Hakenkreuze auf ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein eingestaubtes Auto ist in Nördlingen mit Hakenkreuzen bemalt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Auto im Parkhaus am Bahnhof in den vergangenen Wochen beschmiert. Ein Sachschaden entstand dabei nicht. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)