Zur Halbzeit auf der Nördlinger Mess' gibt es viel Lob für den neuen Festwirt

Plus Nur noch fünf Tage kann man Nordschwabens schönstes Volksfest genießen. Besonders das neue Festzelt macht neugierig – und mancher überrascht die Festwirtin.

Der Rieser scheint vorsichtig zu sein, wenn es um Neues geht. Eine Erfahrung, die jetzt auch die Familie Schöniger machen durfte, die heuer zum ersten Mal mit ihrem großen Festzelt bei der Nördlinger Mess' dabei ist. Eine kleine Gruppe sei gemeinsam ins Zelt gekommen, erzählt Petra Schöniger. Aber nur einer habe sich etwas zu essen bestellt. Die anderen, so sagt sie scherzhaft, hätten wohl erst einmal abgewartet, wie das Gericht beim "Vorkoster" ankommt.