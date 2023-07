Nördlingen

vor 18 Min.

Von wegen Flop: So soll das neue Hallenbad in Nördlingen Familien anlocken

So sieht die „Triple Slide“ im „Ellwanger Wellenbad“ aus. In Nördlingen wird es ebenfalls eine Anlage mit drei Rutschen geben - für 184.000 Euro.

Plus Die gute Nachricht: Das neue Nördlinger Hallenbad ist günstiger als erwartet. Die schlechte: Der Zeitplan verzögert sich. Welches Highlight für Kinder geplant ist.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

So mancher Rieser unkt ja, das neue Nördlinger Hallenbad werde ein Flop. Dort könne man nur schwimmen, heißt es, für Kinder sei sowieso nichts geboten. Dass dem eben nicht so ist, wurde in der vergangenen Sitzung des Nördlinger Stadtrates wieder einmal deutlich. Denn im Stadtsaal Klösterle wurde nicht nur über den Einbau einer Galerie diskutiert, es wurde auch bekannt gegeben, dass die Rutschen-Anlage bestellt wurde.

Und zwar zu einem Angebotspreis von rund 184.000 Euro. Dafür erhalte die Stadt Nördlingen eine sogenannte Triple-Slide, erklärt Johannes Hauke vom Stadtbauamt auf Nachfrage unserer Redaktion. Dabei handelt es sich um eine acht Meter lange Anlage mit drei unterschiedlichen Rutschen. Die eine Bahn sei ein bisschen flacher, die nächste steiler und die dritte habe Wellen, so Hauke. Die Kinder könnten nebeneinander gleichzeitig hinuntersausen. Für die Eltern soll es im wärmeren Kinderbereich des neuen Hallenbades rund 15 Liegen geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen