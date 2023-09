Handtasche in Supermarkt gestohlen

Die Frau hängt ihre Einkaufstasche an den Einkaufswagen. Dann ist die Tasche plötzlich weg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben einer 71 Jahre alten Frau am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr in Nördlingen die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße. Sie hängte ihre braune Lederhandtasche in den Einkaufswagen. Als sie das Geschäft verließ stellte sie den Diebstahl fest. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon09081/2956-0 entgegen. (AZ)