Handtasche von Nördlingerin beim Einladen von Einkäufen gestohlen

Während eine Frau in Nördlingen ihren Einkauf einlädt, stiehlt ein bislang Unbekannter ihre Handtasche samt Geldbörse. Der Dieb hebt mit ihrer Karte Geld ab.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in Nördlingen eine Handtasche gestohlen. Wie die Polizei berichtet, legte die Geschädigte auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße ihre Tasche auf den Beifahrersitz ihres Wagens und lud die Einkäufe in den Kofferraum. Diesen Moment der Ablenkung nutzte der Dieb und stahl die Handtasche samt Geldbörse.

Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass der Dieb bei einem Geldautomaten Geld abhob und in mehreren Geschäften Zahlungsversuche unternahm. Zeugen, die den Diebstahl auf dem Parkplatz beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)