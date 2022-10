Handwerker und Pastor zeigt neue Ausstellung in der Schranne in Nördlingen

Klaus Deckenbach war fünf Jahre auf der Walz, unter anderem in Afrika und im Nahen Osten. Danach wurde er Pastor. Seine Holzarbeiten zeigt er jetzt in Nördlingen.

Die Ausstellung, die in der Alten Schranne in Nördlingen zu sehen ist, bezeichnet Klaus Deckenbach als bisherigen Höhepunkt seines handwerklichen Schaffens. Und tatsächlich: Die Möbel und Werkstücke - von Schreibtischen über Schaukelstühle bis hin zu Schneidbrettern und Füllfederhaltern - die er an diesem Wochenende zeigt, sind mehr als sehenswert. Die organischen Formen der Unikate sind haptische Erlebnisse und technische Meisterwerke in einem.

Dabei betrachtet der studierte Theologe die Schreinerei lediglich als kontemplative Abwechslung zu seinem Brotberuf als evangelischer Pastor. Aber auch der Pastorenberuf war ihm alles andere als in die Wiege gelegt. Als junger Handwerker geht der gebürtige Hesse Deckenbach auf Wanderschaft, die traditionelle Walz. Mit wenig Geld in der Tasche zieht er los, will Lebens- und Berufserfahrung sammeln. Seine fünfjährige Tippelei führt ihn durch Europa, Afrika und den Nahen Osten. Er übernachtet mit Obdachlosen in öffentlichen Toiletten und fertigt in Südafrika Möbel für die High Society.

Handwerker und Pastor Deckenbach hat fünf Malariaerkrankungen überstanden

Er verliebt sich mehrfach, übersteht Wurmerkrankungen, Überfälle und einen Gefängnisaufenthalt in Afrika genauso wie fünf Malariaerkrankungen. In Krisengebieten kommt er durch ausgeplünderte Städte, sieht aber auch den unfassbaren Reichtum der herrschenden Klasse. Er ist beeindruckt von der afrikanischen Gastfreundschaft und von fröhlichen Gospelsängern in der Eisenbahn. Und immer wieder trifft er Menschen, die unbekümmert von ihrem Glauben an Gott erzählen. Darüber kann er anfangs nur spotten oder mitleidig lächeln. Und dennoch kehrt er völlig umgekrempelt nach Deutschland zurück, braucht lange, um wieder sesshaft zu werden und die ganzen kulturellen Veränderung in sich selbst zu verarbeiten.

Klaus Deckenbach hat ein Buch geschrieben: "Querweltein"

Schließlich beginnt er ein Studium der Theologie und wird Pastor, heiratet, gründet eine Familie. Heute ist er auch als Kultur- und Bildungsreferent unterwegs. Über die „Walz“ hat er ein Buch geschrieben („Querweltein“) und hält Vorträge. Lange hat sich Deckenbach nicht mehr mit Holz beschäftigt. Bis er diese Geschichte hörte: Jemand musste sein Holzlager auflösen, das sich derjenige eigentlich für den Ruhestand angelegt hatte. Das war der Kick für Klaus Deckenbach: „Da habe ich mir gedacht: Warte nicht, bring dein Ding auf den Weg.“ Heute fertigt er faszinierende Möbelstücke, Unikate, die ihresgleichen suchen, und kann - obwohl er auch heute noch keine eigene Werkstatt besitzt - seinem kontemplativen Hobby frönen: In einer Schreinerei, die ihm ihre Räume und Maschinen zur Verfügung stellt. Seine Werke sind am Samstag von 16.30 bis 19.30 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Alten Schranne in Nördlingen zu sehen.

