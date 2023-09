Nördlingen

Handwerkskunst in der Nördlinger Altstadt entdecken

Herrliches Wetter lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Sonntag in die Nördlinger Innenstadt.

Plus Rund um das Rathaus findet am Wochenende der Kunst- und Kreativmarkt statt. Die Aussteller kommen sogar aus Frankreich und Ungarn ins Ries.

Von Sophia Raab

Herrlicher Sonnenschein, ein freier Sonntag, ein schöner Markt: Diese Mischung lockte am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen in die Nördlinger Innenstadt. Rund um das historische Rathaus gab es auf dem Kunst- und Kreativmarkt Filzkunst, Holzarbeiten oder Schmuck zu entdecken. Zudem waren am Marktsonntag die Geschäfte geöffnet und luden zu einem Bummel ein.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt der Bildhauerei Peter Wendt wurden anspruchsvolle Arbeiten rund um das Thema Handwerkskunst gezeigt. Von der Malerei über Keramik, Schmiedearbeiten, Textilwaren bis hin zur Steinmetzkunst gab es dekorative, einzigartige Gegenstände zu bestaunen. Taschen aus Leder, Filzjacken, Schmuck, Bildhauerei, Küchenutensilien aus Holz, beeindruckende Gemälde und allerlei Dekogegenstände gab es zu kaufen. Und das Schönste daran: Alle Waren waren von Hand gemacht.

