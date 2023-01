Handy aus Jackentasche gestohlen

Ein Taschendiebstahl hat sich nach Polizeiangaben in Nördlingen ereignet. Die Beamten machen darauf aufmerksam, Wertgegenstände gut zu verstauen.

Eine unbekannte Person soll einem 50-Jährigen am Montagnachmittag im Nördlinger Stadtgebiet ein Handy im Wert von 500 Euro aus der Jackentasche gestohlen haben, wie die Polizei berichtet. Die Beamten weisen Bürgerinnen und Bürger darauf hin, Wertgegenstände so zu verstauen, dass mögliche Diebe diese nicht so leicht entwenden können. (AZ)

