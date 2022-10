Nördlingen

Handy-Patenschafts-Projekt bekommt Generationenpreis

Plus Die Bayerische Sozialministerin verleiht den Preis "Gemeinsam aktiv" an die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nördlingen.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat am 26. Oktober 2022 in München ein Projekt aus Nördlingen ausgezeichnet. Gemeinsam mit den Vertretungen der Bezirksregierungen und der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein, verlieh Scharf den Generationenpreis "Gemeinsam aktiv" in Höhe von jeweils 4000 Euro an vierzehn Preisträgerinnen und Preisträger. Es wurden Projekte in Bayern ausgezeichnet, die in besonderer Weise die verschiedenen Generationen zusammenbringen und so zum Austausch und Verständnis zwischen jüngeren und älteren Menschen beitragen.

